Primarul Marius Aliman: „Căminul Cultural din Deveselu va putea fi folosit gratuit pentru nunți, botezuri și alte evenimente”

Lucrările de modernizare a Căminului Cultural din Deveselu sunt în plină desfășurare, investiția urmând să transforme clădirea într-un spațiu modern și primitor, destinat întregii comunități. Primarul Marius Aliman anunță că, după finalizarea proiectului, locuitorii comunei vor putea organiza gratuit nunți, botezuri, cununii civile și alte evenimente de familie, măsura fiind gândită ca un sprijin direct pentru cetățeni și pentru valorificarea unei investiții realizate în beneficiul întregii comunități.

„Lucrăm intens la modernizarea Căminului din Deveselu. Am schimbat acoperișul, am modernizat fațada, iar acum lucrăm la amenajarea din interior. Toți cei care doriți să faceți nunți, botezuri, cununii și alte evenimente speciale din viața dumneavoastră, veți închiria Căminul cu titlul gratuit”, este mesajul primarului Aliman.

„Renovăm și modernizăm Căminul Cultural din Deveselu, astfel încât acesta să devină un spațiu primitor și modern, dedicat întregii comunități. Ne dorim ca, după finalizarea lucrărilor, Căminul Cultural să fie locul în care sărbătoriți cele mai importante momente din viața dumneavoastră. De aceea, toți cetățenii comunei Deveselu care vor dori să organizeze nunți, botezuri, cununii sau alte evenimente de familie vor putea folosi căminul în mod gratuit. Este un angajament pe care ni-l asumăm pentru a sprijini familiile din comuna noastră și pentru ca această investiție să fie cu adevărat în folosul tuturor”, a transmis edilul.