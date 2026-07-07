Olt, Bacalaureat 2026. Un singur candidat a obținut media 10, iar alte șapte medii au depășit 9,90

Rezultatele inițiale ale examenului național de Bacalaureat, publicate marți, 7 iulie 2026, aduc o performanță însemnată pentru județul Olt. Un singur candidat a reușit să încheie examenul maturității cu media generală 10, arătând un parcurs școlar impecabil. Potrivit datelor afișate pe platforma oficială dedicată examenului de Bacalaureat bacalaureat.edu.ro, candidatul provine de la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, unde a urmat profilul real, specializarea Științe ale Naturii. Rezultatul îl poziționează drept singurul candidat din județ care a obținut media maximă în sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026.

Performanța a fost construită prin note de 10 la toate probele scrise. Candidatul a obținut nota maximă atât la Limba și literatura română, cât și la Matematică, dar și la proba la alegere a profilului, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană. Rezultatele au fost completate și de calificative excelente la probele de evaluare a competențelor. La Limba și literatura română a fost încadrat la nivelul „experimentat”, la limba engleză a obținut certificarea de nivel B2, iar la competențele digitale a primit calificativul „utilizator experimentat”.

Pe lângă media de 10, județul Olt se poate mândri și cu alte reușite de vârf. Șapte absolvenți au încheiat examenul cu medii cuprinse între 9,90 și 9,98. Cele mai multe dintre aceste medii aparțin elevilor de la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, unde au fost înregistrate rezultatele de 9,98, 9,96 și 9,91. Alte performanțe au fost obținute de absolvenți ai Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina, cu media 9,90, ai Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, tot cu 9,90, precum și ai Colegiului Național „Ion Minulescu” din Slatina, unde s-au înregistrat două medii de 9,90.