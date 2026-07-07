ITM Olt. Inspectorii au aplicat amenzi în valoare de 42.000 de lei și au identificat o persoană care desfășura muncă nedeclarată

Inspectorii de muncă olteni au sporit verificările în luna iunie, efectuând 227 de controale la angajatori din construcții, comerț cu amănuntul și transport rutier de mărfuri și persoane. În urma acțiunilor au fost constatate peste 267 de nereguli, cele mai multe vizând neplata la timp a salariilor, nerespectarea drepturilor angajaților și încălcarea normelor de securitate în muncă. ITM Olt a aplicat 116 sancțiuni, inclusiv amenzi în valoare totală de 42.000 de lei, iar într-un caz a descoperit o persoană care lucra fără forme legale, angajatorul fiind amendat cu 20.000 de lei. Tot în luna iunie, instituția a fost notificată cu privire la 11 evenimente de muncă, aflate în prezent în cercetare.
„În luna iunie 2026, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 227 controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al respectării legislației specifice au fost: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane. În urma verificărilor efectuate au fost identificate peste 267 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, cele mai frecvente fiind: neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă, neacordarea repausului saptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la termen, în Platforma Reges-Online, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora, neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical periodic, iar pentru cele mai grave deficienţe s-au aplicat 116 sancțiuni, din care 111 avertismente și 5 amenzi în valoare de 42.000 lei.
În luna iunie 2026, inspectorii de muncă au identificat o persoană care desfășura muncă nedeclarată, angajatorul fiind sancţionat cu amendă în valoare de 20.000 lei. De asemenea, în cursul lunii trecute, au fost comunicate instituției noastre un număr de 11 evenimente, în care au fost implicaţi 11 lucrători care desfăşurau activitate pe teritoriul judeţului Olt, evenimentele fiind în cercetarea angajatorilor la care s-au produs”, este declarația inspectorului șef al ITM Olt, Constantin Cristian Ungureanu.