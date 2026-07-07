Grădinari. O nouă promisiune transformată în realitate, lucrările de asfaltare continuă

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din comuna Grădinari avansează, iar una dintre străzile promise locuitorilor intră în etapa de asfaltare. Primarul Bogdan Ioana transmite că proiectele asumate în fața comunității sunt puse în practică pas cu pas, evidențiind că dezvoltarea localității se bazează pe investiții concrete, nu pe promisiuni.

Astăzi (n.r. 7 iulie) continuăm asfaltarea străzii pe care am promis-o locuitorilor comunei noastre. Am spus că voi munci pentru modernizarea infrastructurii și că fiecare promisiune va fi urmată de fapte, nu doar de vorbe. Astăzi, încă un angajament devine realitate. Mulțumesc tuturor cetățenilor pentru răbdare și încredere! Continuăm să investim în drumuri mai bune, condiții mai bune și o comună de care să fim mândri. Grădinari merge înainte, pas cu pas, prin muncă și respect față de oameni!”, este mesajul primarului Bogdan Ioana.