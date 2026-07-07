Dobroteasa. A fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea iluminatului public

Comuna Dobroteasa face încă un pas important spre modernizare, după semnarea contractului de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru proiectul de modernizare a sistemului public de iluminat. Investiția, în valoare de 998.839,59 lei, va fi realizată din fonduri nerambursabile și va aduce un iluminat mai eficient, consum redus de energie și condiții sporite de siguranță și confort pentru locuitorii comunei.

„Cu bucurie vă anunț că a fost semnat cu AFM contractul privind ‘Modernizarea sistemului public de iluminat în comuna Dobroteasa’, fonduri nerambursabile, în valoare de 998839,59 lei. Acest proiect reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunității noastre și va contribui la reducerea consumului de energie și îmbunătățirea serviciilor de iluminat public prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente. Continuăm să atragem fonduri care aduc beneficii reale pentru locuitorii comunei Dobroteasa și să transformăm promisiunile în proiecte concrete. Mulțumesc celor care au contribuit la realizarea acestui demers! Împreună construim o comună mai modernă, mai sigură și mai bine pregătită pentru viitor”, este mesajul primarului comunei Dobroteasa, Augustin Crăciunescu.

