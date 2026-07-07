Deputatul Gigel Știrbu: „PNL a luat o decizie clară și fără echivoc: nu va mai construi alianțe politice cu PSD”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, susține că mesajele lansate în ultima perioadă de lideri și susținători ai PSD privind excluderea USR dintr-o viitoare formulă de guvernare reprezintă, de fapt, un semn al temerii față de apariția unui pol politic reformator. Liberalul declară că PNL trebuie să își păstreze direcția asumată de a nu mai forma alianțe cu PSD și să răspundă exclusiv așteptărilor românilor, care își doresc reforme, competență și o schimbare reală a modului în care este guvernată România.
„Când sistemul începe să-ți spună pe ce drum să mergi, înseamnă că ai ales drumul corect. Există o regulă simplă în politică: atunci când adversarul începe să-ți spună cu cine ar trebui să faci alianțe și cu cine nu, înseamnă că nu îți urmărește binele, își urmărește propria supraviețuire. În ultimele zile, din ce în ce mai mulți lideri PSD, dar și influenceri și comentatori apropiați acestui partid, au început să promoveze aceeași idee: o viitoare guvernare fără USR. Mesajul este repetat aproape obsesiv, de parcă ar exista un singur obiectiv: împingerea PNL într-o direcție convenabilă PSD. Nu cred că este întâmplător, cred că este cel mai mare semn de teamă pe care PSD îl transmite în acest moment. Pentru că toate analizele sociologice și pulsul societății arată un lucru simplu: românii caută o alternativă. O alternativă credibilă, reformatoare, capabilă să modernizeze statul, să reducă risipa, să elimine privilegiile și să pună competența înaintea clientelei politice. Iar această alternativă începe să fie asociată tot mai des cu posibilitatea unei construcții reformatoare în jurul Partidului Național Liberal și al celorlalte forțe democratice și pro-europene, sub leadershipul lui Ilie Bolojan.
Aici este adevărata problemă a PSD, nu îi sperie un partid, îi sperie o idee. Ideea că România poate fi guvernată fără vechile metehne, că instituțiile pot fi reformate, că banii publici pot fi cheltuiți cu responsabilitate, ideea că meritul poate învinge clientelismul. De aceea încearcă să planteze neîncredere, de aceea încearcă să stabilească agenda adversarilor lor politici, de aceea lansează mesaje aparent binevoitoare, dar care ascund aceeași miză: împiedicarea apariției unui pol reformator puternic. Este un măr otrăvit. Un măr frumos ambalat, dar care urmărește același lucru ca întotdeauna: conservarea unui sistem care, timp de prea mulți ani, a blocat reformele și a ținut România captivă intereselor de partid.
PNL a luat o decizie clară și fără echivoc: nu va mai construi alianțe politice cu PSD. Este o decizie care trebuie respectată, pentru că ea exprimă nu doar voința partidului, ci și a unui electorat care își dorește o schimbare reală. România nu mai are nevoie de compromisuri care prelungesc stagnarea, România are nevoie de un nou început. Are nevoie de un stat suplu, eficient și corect, de instituții care lucrează pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese. Are nevoie de curajul de a face reforme pe care alții le-au amânat ani la rând. Iar dacă astăzi PSD încearcă atât de insistent să influențeze direcția PNL, înseamnă că a înțeles un lucru esențial: o alternativă reformatoare autentică poate schimba definitiv echilibrul politic din România. PNL nu trebuie să răspundă provocărilor PSD și nici să accepte capcanele întinse de acesta, trebuie să răspundă doar românilor. Iar românii au transmis deja un mesaj limpede: vor reformă, seriozitate și competență, nu întoarcerea la formule politice care au dezamăgit. Când adversarul începe să-ți scrie strategia, nu înseamnă că te respectă, înseamnă că se teme. Iar frica PSD spune mai multe decât toate comunicatele și declarațiile sale la un loc”, este declarația deputatului PNL Gigel Știrbu.