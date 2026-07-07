A început recrutarea candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 41 de locuri disponibile pentru Jandarmeria Română

Tinerii care își doresc o carieră de ofițer în Jandarmeria Română se pot înscrie, în perioada 6-24 iulie 2026, la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt recrutează candidați pentru cele 41 de locuri alocate Jandarmeriei Române, iar dosarele pot fi depuse până pe 6 august. Admiterea include evaluare psihologică, probe fizice și examen scris, iar viitorii candidați trebuie să îndeplinească toate condițiile legale privind studiile, vârsta, aptitudinile și conduita.

„Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt recrutează candidați care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice necesare formării profesionale, în vederea participării la concursul de admitere organizat în anul 2026 la Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ București. Înscrierile se desfășoară în perioada 6–24 iulie 2026, iar cererile-tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail contact@jandarmeriaolt.ro. Pentru Jandarmeria Română sunt disponibile, în acest an, 41 de locuri, repartizate astfel: 7 locuri la specializarea ‘Drept’, învățământ cu frecvență, cu durata studiilor de 4 ani, 25 de locuri la specializarea ‘Ordine și siguranță publică’, învățământ cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, dintre care 20 de locuri pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și 5 locuri pentru Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, sunt prevăzute locuri distincte pentru candidații de etnie romă, etnie maghiară și alte minorități naționale, 9 locuri la specializarea ‘Ordine și siguranță publică’, forma de învățământ cu frecvență redusă, cu durata studiilor de 3 ani, destinate subofițerilor și maiștrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Documentele necesare constituirii dosarului de recrutare se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, până la data de 6 august 2026, ora 16:00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Evaluarea psihologică a candidaților se va realiza până la data de 6 august 2026. Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice este programată în perioada 12–19 august 2026, iar proba scrisă de verificare a cunoștințelor va avea loc în data de 22 august 2026. În perioada 27 august–14 septembrie 2026 se va desfășura examinarea medicală a candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale vor fi afișate la data de 15 septembrie 2026. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru recrutarea în Ministerul Afacerilor Interne. Printre principalele criterii se numără deținerea cetățeniei române și a domiciliului în România, absolvirea studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat, aptitudinea medicală, fizică și psihologică, vârsta de până la 27 de ani pentru forma de învățământ cu frecvență, media la purtare în perioada studiilor liceale de minimum 9,00, precum și îndeplinirea condițiilor referitoare la conduită și antecedente penale.

Informații suplimentare privind condițiile de recrutare, documentele necesare și calendarul admiterii pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, www.jandarmeriaolt.ro, secțiunea ‘Admitere’. De asemenea, candidații se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, la numărul de telefon 0249.437.901 / interior 24535. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt îi încurajează pe tinerii care își doresc o carieră în slujba legii și a comunității să facă primul pas către profesia de ofițer jandarm și le urează mult succes la concursul de admitere”, se arată în comunicatul IJJ Olt.