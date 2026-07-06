Polițistul oltean George Matei, campion la AJP Tour București

George Matei, polițist în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Olt, și-a trecut în palmares o nouă performanță sportivă, după ce a cucerit medalia de aur la competiția AJP Tour București. Acesta s-a impus la categoria 85 de kilograme printr-o victorie înainte de limită, obținută prin submission, arătând încă o dată rezultatele constante pe care le obține în jiu-jitsu și, de asemenea, că disciplina și pregătirea din activitatea profesională se reflectă și în arena competițională.

„Din nou, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! Colegul nostru George Matei, polițist al IPJ Olt din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, continuă seria rezultatelor de excepție în competițiile de jiu-jitsu. Astăzi (n.r. 4 iulie), la AJP Tour București, George a cucerit o nouă medalie de aur, după ce s-a impus la categoria 85 kg printr-o victorie înainte de limită, obținută prin submission. Nu este doar o nouă medalie în palmares, ci încă o dovadă că perseverența, disciplina și pregătirea continuă duc la performanță. Calități pe care George le demonstrează zi de zi, atât în misiunile pe care le desfășoară ca polițist, cât și pe salteaua de concurs. Felicitări, George! Îți mulțumim că reprezinți cu onoare echipa IPJ Olt și îți dorim cât mai multe victorii în competițiile viitoare!”, transmit reprezentanții IPJ Olt.