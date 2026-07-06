IPJ Olt. 34 de studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și-au început stagiul de practică

34 de studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București au început, de luni, 6 iulie, stagiul de practică în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Pe parcursul pregătirii, aceștia vor lucra în structurile operative ale inspectoratului, sub îndrumarea unor polițiști cu experiență, pentru a-și consolida cunoștințele dobândite în timpul studiilor și pentru a se familiariza cu activitatea din teren.

„Începând de astăzi, 6 iulie a.c., 34 de studenți ai Academiei de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ din București au început stagiul de practică în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Pe perioada desfășurării stagiului, studenții vor fi repartizați la diferite structuri operative ale inspectoratului, unde vor desfășura activități sub îndrumarea polițiștilor cu experiență, având ca scop aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite pe parcursul studiilor universitare. Stagiul de practică reprezintă o etapă importantă în formarea profesională a viitorilor polițiști, contribuind la dezvoltarea abilităților necesare exercitării atribuțiilor specifice domeniului ordinii și siguranței publice. Inspectoratul de Poliție Județean Olt le urează bun venit studenților și mult succes pe parcursul acestei perioade de pregătire practică”, transmit reprezentanții IPJ Olt.