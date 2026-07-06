INCREDIBIL, DAR ADEVĂRAT!

În primăvara 1991, MIHAIL GORBACIOV a dat TVR BUCUREȘTI primul și singurul său interviu pentru ROMÂNIA. În deschidere, EL a transmis felicitări poporului român pentru performanța de a fi evitat două mari pericole, în anii 1989-1990: RĂZBOIUL CIVIL și DEZMEMBRAREA ROMÂNIEI. O spunea pentru că EL, pe de o parte, ȘTIA, iar pe de altă parte implicase U.R.S.S în dezmembrarea unor state din estul și centrul Europei, inclusiv a ROMÂNIEI. De altfel, este de notorietate faptul că „proiecte” de dezmembrare a ROMÂNIEI și de desprindere, în principal, a TRANSILVANIEI s-au „făurit” în anumite cancelarii europene și că ele erau cunoscute atât de S.U.A, cât și de U.R.S.S.
În IUREȘUL evenimentelor post 1989, conducerea ROMÂNIEI a semnat în 1997 TRATATUL CU UCRAINA, recunoscând apartenența nordului BUCOVINEI și sudul BASARABIEI la această țară.
În anul 1990, KREMLINUL efectua presiuni asupra BUCUREȘTIULUI spre a recunoaște R.S.S MOLDOVENEASCĂ, cu centrul și nordul BASARABIEI, pământ românesc. Pe de altă parte, puțină LUME știe că la GENEVA, în septembrie 1990, germanii și sovieticii au încheiat un acord secret cu privire la sferele de infleunță în CENTRUL și ESTUL EUROPEI.
Printre altele: a.) dezmembrarea CEHOSLOVACIEI; b.) CEHIA – în sfera de influență germană; c.) divizarea JUGOSLAVIEI, iar CROAȚIA și SLOVENIA să intre în sfera de influență germană; d.) GEMANIA să fie „pasivă” în privința UCRAINEI și a ȚĂRILOR BALTICE; e.) „Rearanjarea” TRATATULUI de la TRIANON pentru ca UNGARIA să se „refacă” prin teritorii de la ROMÂNIA, UCRAINA, CEHOSLOVACIA și IUGOSLAVIA.
„Esența” prevederilor ce implicau de fapt dezmembrarea ROMÂNIEI „curgea” și pentru că: a.) la 4 iulie 1989, regele și „ALȚI NEROMÂNI” semnau DECLARAȚIA de la BUDAPESTA, un act antiromânesc; b.) la 7 ianuarie 1990, ASOCIAȚIA UNGURILOR AMERICANI declara:
– o primă etapă: o TRANSILVANIE independentă de tipul ELVEȚIEI;
– a doua etapă: toată TRANSILVANIA trebuie luată cu forța și anexată UNGARIEI;
c.) în martie 1990, evenimentele de la TÂRGU MUREȘ, de o gravitate uriașă, dar față de care conducerea provizorie de la BUCUREȘTI a fost foarte „CONCESIVĂ”.
DEGRINGOLADA din ROMÂNIA „a permis” escaladarea acțiunilor cu caracter „AUTONOMIST” și „REVIZIONIST”, mai ales că ele au fost încurajate de puteri din EUROPA, dintre care excelau FRANȚA, R.F. GERMANIA și U.R.S.S.
Mai mult, chiar apare ideea unei REPUBLICI SOCIALISTE FEDERATIVE a TRANSILVANIEI, cu capitala la CLUJ sau TÂRGU MUREȘ, având ca lider pe un COMUNIST NOTORIU – fost membru al C.P.EX. – KIRALY KAROLY. În acest context este scos la rampă U.D.M.R. cu DOMOKOS GEZA.
Numai că, se petrece CEVA pe care „AUTORII” nu l-au prevăzut, și care „a SALVAT” ROMÂNIA în întregul său:
1. SALVAREA a venit de la cine nu se aștepta nimeni – PATRIARHUL RUSIEI, ALEXEI al-II-lea, pentru a bloca ambițiile expansioniste ale PAPEI de la ROMA l-a „lămurit” pe GORBACIOV să „apere” ROMÂNIA, convingându-l, prin spusele lui care probabil traduse din rusește sunau astfel: „POPORUL ROMÂN este un popor ORTODOX și BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ n-ar fi prea fericită ca să acceptați divizarea ROMÂNIEI. Doctrina panslavistă, care este panortodoxistă, ar avea de suferit dacă s-ar produce dezmembrarea ROMÂNIEI”.
Și GORBACIOV a fost lămurit…
2. Oamenii de bună credință, atât români, cât și maghiari, înțelegând pericolul „au atenționat” autoritățile militare din zonă și împreună cu „VATRA ROMÂNEASCĂ” au evitat „dezastrul”. Rolul decisiv l-a avut generalul ION SCRIECIU, ce a coordonat forțele militare din garnizoană și care, în calitate de prefect al județului Mureș a luat comanda tuturor forțelor „stăpânind” situația favorizat și de poziția fermă românească a generalului PAUL CHELER, comandantul ARMATEI cu sediul la CLUJ.
Ce ne rămâne NOUĂ, acum, de făcut? S-ai aplaudăm și să-i prețuim, militând pentru INDEPENDENȚĂ și UNITATE NAȚIONALĂ a tuturor românilor indiferent de etnie.
Felicitari, dle profesor.
Pentru multi, necunoscatori ai fragilei istorii post-decembriste, acest articol ar trebui memorat!
Da capo al fine…… Ca tot vorbim fel de fel de limbi straine, mai putin dulcea limba romaneasca!
Cu respectouase salutari…