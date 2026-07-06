Deputatul Mihai-Adrian Țiu a coordonat acțiunea S.O.S. România din târgul de la Dobroteasa

Filiala S.O.S. România Olt, condusă de deputatul Mihai-Adrian Țiu, a organizat duminică, 5 iulie 2026, o acțiune în târgul din Dobroteasa, unde membrii formațiunii au distribuit publicațiile „Epicentrul”, ziarul partidului, și „Certitudinea”, editată de senatorul și jurnalistul Miron Manega. Totodată, reprezentanții filialei au strâns semnături pentru demersul politic privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, susținând că inițiativa s-a bucurat de interes și de o primire favorabilă din partea participanților la târg.

„S.O.S. ROMÂNIA alături de OLTeni! Filiala S.O.S. ROMANIA Olt, condusă de deputatul Țiu Mihai, a fost astăzi (n.r. 5 iulie) prezentă în târgul de la Dobroteasa, unde au fost împărțite publicațiile ‘Epicentrul’, ziar al partidului, și ‘Certitudinea’ senatorului și jurnalistului Miron Manega! De asemenea, au fost strânse semnături pentru suspendarea președintelui ilegitim, Nicușor Dan! Oltenii au primit echipa S.O.S. ROMANIA cu căldură, înțelegând că aceasta este singura opoziție și speranță de renaștere națională!”, se arată în comunicatul S.O.S. România.