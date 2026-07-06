Comuna Colonești se pregătește să îmbrace din nou straiele tradiției și să găzduiască, pe 20 iulie 2026, cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Călușăresc „Ilie Martin”, un eveniment dedicat unuia dintre cele mai valoroase obiceiuri ale patrimoniului românesc. Festivalul poartă numele renumitului călușar Ilie Martin, personalitate care a contribuit decisiv la păstrarea și promovarea acestui dans ritualic, recunoscut pentru simbolistica sa și pentru locul aparte pe care îl ocupă în cultura populară. De-a lungul anilor, manifestarea a devenit un reper al județului Olt, reunind formații de călușari și iubitori ai folclorului din mai multe localități.
Acasă Administrație Colonești. O nouă ediție a Festivalului Călușăresc „Ilie Martin”