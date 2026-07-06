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Colonești. O nouă ediție a Festivalului Călușăresc „Ilie Martin”

De către
Bogdan Vladu
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Comuna Colonești se pregătește să îmbrace din nou straiele tradiției și să găzduiască, pe 20 iulie 2026, cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Călușăresc „Ilie Martin”, un eveniment dedicat unuia dintre cele mai valoroase obiceiuri ale patrimoniului românesc. Festivalul poartă numele renumitului călușar Ilie Martin, personalitate care a contribuit decisiv la păstrarea și promovarea acestui dans ritualic, recunoscut pentru simbolistica sa și pentru locul aparte pe care îl ocupă în cultura populară. De-a lungul anilor, manifestarea a devenit un reper al județului Olt, reunind formații de călușari și iubitori ai folclorului din mai multe localități.

Evenimentul va debuta la ora 15:00, cu deschiderea oficială și mesajul primarului Ilie Stan. În continuare, pe scenă vor evolua formații de călușari din Colonești și din localitățile Stolnici, Hîrșești, Miroși, Lunca Corbului, Sârbii Măgura, Curtișoara, Vâlcele, Potcoava, Bârla, Corbu, Bascov, Poboru, Ansamblul Călușăresc „Ilie Martin”. Seara va continua cu un program artistic susținut de soliști de muzică populară. Publicul îi va putea urmări pe Nicolae Datcu, Maria Ghinea, Emilia Dorobanțu și Luis Gabriel, iar atmosfera de sărbătoare se va încheia cu un spectaculos joc de lumini și culoare, programat la ora 23:00.

Ora 18:00-19:00 – Nicolae Datcu
Ora 19:00-20:00 – Maria Ghinea
Ora 20:00-21:00 – Emilia Dorobanțu
Ora 21:00-23:00 – Luis Gabriel
Ora 23:00 – Joc de lumină și culoare

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