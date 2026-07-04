Victorie pentru voluntarii din Stoicănești. Locul I la etapa interjudețeană a concursurilor ISU

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Stoicănești a obținut locul I la etapa interjudețeană a Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, după o prestație remarcabilă în fața celor mai bine pregătite echipaje din regiunea Oltenia. Competiția, desfășurată la Călimănești, a inclus probe care au testat viteza, îndemânarea și capacitatea de intervenție a participanților. Grație acestui rezultat, echipa din Stoicănești va reprezenta județul Olt la etapa națională a concursului, organizată de ISU Buzău.

„Performanță remarcabilă pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Stoicănești! Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Stoicănești a obținut locul I la etapa interjudețeană a Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Competiția, desfășurată în stațiunea Călimănești și organizată de ISU Vâlcea, a reunit echipaje din regiunea Oltenia, care și-au demonstrat nivelul de pregătire în cadrul celor trei probe de concurs: Pista cu obstacole pe 100 m, ștafeta 4×100 m, dispozitivul de intervenție. Prin această performanță, SVSU Stoicănești va reprezenta județul Olt la etapa națională a competiției, care va fi organizată de ISU Buzău. Felicitări membrilor echipei pentru rezultatul obținut! Le dorim mult succes la etapa națională și obținerea unor rezultate cât mai bune!”, transmit reprezentanții ISU Olt.