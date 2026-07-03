SLATINA, 150 DE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN AȘTEAPTĂ SĂ FIE ADOPTAȚI

Început de iulie 2026. Zi toridă de vară cu temperaturi care trec de 37 de grade.

La adăpostul canin al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, din cartierul Sărăcești, în inima unei oaze pline de vegetație care se întinde pe o suprafață generoasă de aproape cinci hectare, se adăpostesc cei 150 de câini fără stăpân ai Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Departamentului de Dezvoltare Urbană a U A T Slatina, în padocuri special amenajate după toate regulile impuse de normele sanitar-vererinare , beneficiind de spații pentru mișcare, apă, hrană și personal de îngrijire.

Ceea ce le lipseste acestor animale, despre care se spune că au fost dintotdeauna prietenii devotați ai omului, este dragostea umană, căldura vorbelor adevăraților stăpâni, pe care ei îi caută cu disperare în fiecare vizitator care se apropie de spațiile lor de cazare.

Am stat de vorbă cu dl. Filip Alexandru, șeful actual al acestui adăpost și m-a surprins faptul că în această zi de miez de vară, adăpostul de câini fără stăpân este aproape plin, capacitatea de cazare a adăpostului fiind de 160 de locuri, iar numărul celor aflați în adăpost la această dată fiind de 150 de câini fără stăpân.

De la începutul anului 2026 au fost capturați 128 de câini fără stăpân dintre care 80 au fost adoptați .

În conformitate cu legislația specială în vigoare după care se conduce această activitate, adăpostul beneficiază de prezența zilnică a unui medic veterinar de liberă practică, cu care există încheiat un contract de prestări servicii de medicină veterinară, adăpostul având angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un tehnician veterinar pentru tratamente și evidentă.

Ca o noutate demnă de luat în seamă este faptul că, pentru prima oară după ani mulți de funcționare a acestei activități în cadrul UAT Slatina, astăzi nu se mai fac eutanasieri ale câinilor fără stăpân în cadrul adapostului.

Este cunoscut faptul că legea specială care reglementează această activitate, permite, în anumite condiții legate de vechimea existenței în adăpost a câinilor fără stăpân, ca aceștia să fie eutanasiați sau menținuți în adăpost.

Ei bine, noua conducere a adapostului, împreună cu medicul veterinar de liberă practică, au decis să acorde cu adevarat o șansă la viață acestor câini fără stăpân pentru care se depun zilnic eforturi speciale în vederea îmbunătățirii activității publicitare pentru adopție.

Astfel, prin pagina de publicitate pe care adăpostul o deține pe facebook, prin panoul de afișaj de la poarta adapostului în care sunt afișate periodic pozele câinilor fără stăpân capturați, cu data capturării și locația din care au fost capturați , prin programul de vizite și comunicarea cu vizitatorii interesați de adopție, prin corespondență și prin alte mijloace de comunicare în masă, personalul adăpostului militează permanent pentru adopție acestor câini fără stăpân în județul Olt și în țară, pentru a le asigura acestora încă o șansă la viață.

Marin RADA

membru UZPR