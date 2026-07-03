Deputatul Gigel Știrbu: „Suspendarea președintelui ar împinge România într-o nouă criză”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, declară că Partidul Național Liberal nu va susține o eventuală suspendare a președintelui, indiferent de speculațiile și tensiunile din scena politică. Liberalul susține că, într-un context economic și geopolitic complicat, responsabilitatea și stabilitatea trebuie să primeze în fața intereselor politice de moment. Iată declarația integrală:

„Zilele trecute, într-o discuție relaxată cu mai mulți jurnaliști din presa centrală, unul dintre ei mi-a adresat o întrebare care circulă tot mai des în spațiul public:

‘Dupa ce în spatiul public apar, din ce în ce mai multe informațui că Preşedintele N Dan a fost de acord cu Moțiunea de Cenzură si cu ruperea PNL, ar putea Partidul Național Liberal să susțină suspendarea președintelui României?’

Răspunsul meu a fost simplu și categoric: Nu, Nu, Nu.

Nu, pentru că politica nu ar trebui făcută din resentimente. Nu pentru că Partidul Național Liberal ar avea obligația de a proteja pe cineva, ci pentru că România are nevoie, înainte de toate, de stabilitate. De-a lungul celor 151 de ani de existență, Partidul Național Liberal a demonstrat un lucru esențial: atunci când România a traversat momente decisive, liberalii au ales responsabilitatea înaintea interesului politic de moment.

Astăzi, România se confruntă cu provocări economice, cu tensiuni regionale, cu presiuni asupra finanțelor publice și cu nevoia de credibilitate în fața partenerilor europeni și euroatlantici. Într-un asemenea context, deschiderea unei noi crize instituționale prin suspendarea președintelui ar însemna luni întregi de instabilitate politică, blocaje administrative și un nou semnal negativ transmis investitorilor și partenerilor externi. Indiferent de diferențele politice sau de nemulțumirile care pot exista, cred că există momente în care responsabilitatea trebuie să cântărească mai mult decât avantajul politic imediat.

Da, în spațiul public circulă numeroase interpretări și scenarii privind evenimentele din ultimele săptămâni. Fiecare are dreptul la propriile concluzii. Dar un partid cu tradiția și responsabilitatea Partidului Național Liberal nu poate lua decizii care să împingă România într-o criză și mai profundă doar pentru a obține un câștig politic de moment. Sunt convins că PSD ar fi procedat diferit. Istoria politică a României ne-a arătat că au existat formațiuni care au folosit orice pârghie instituțională pentru confruntare și escaladarea conflictului politic. Eu cred însă că România are nevoie de altceva, are nevoie de echilibru, are nevoie de responsabilitate, are nevoie de lideri care să știe că interesul național este mai important decât revanșa politică. Acesta este motivul pentru care sunt convins că Partidul Național Liberal nu va deveni niciodată autorul unei crize instituționale doar pentru a satisface orgolii sau calcule de moment.

În politică poți câștiga o bătălie prin conflict, dar să construiești o țară, nu o poți face decât prin responsabilitate. Iar atunci când România are nevoie de stabilitate, datoria unui partid cu 151 de ani de istorie este să spună, încă o dată, prezent”, este mesajul deputatului Gigel Știrbu.