Bărbat de 43 de ani din Izvoarele, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat soția

Un bărbat de 43 de ani din comuna Izvoarele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi agresat soția în urma unui conflict izbucnit în locuința familiei. Femeia, în vârstă de 28 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Municipal Caracal. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru violență în familie, subliniind totodată că bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

„La data de 1 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut un bărbat de 43 de ani, din comuna Izvoarele, cercetat pentru violență în familie. În fapt, la data de 1 iulie a.c., în jurul orei 09:15, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.4 Coteana, au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că sora sa a fost agresată de către soț.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din comuna Izvoarele, în timp ce se afla la domiciliul său, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 28 de ani. În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul municipal Caracal. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, iar pe numele bărbatului de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

În urma administrării probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. La data de 2 iulie a.c., acesta a fost prezentat Judecătoriei Slatina, care a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție. Reamintim că ordinul de protecție reprezintă o măsură legală importantă, instituită pentru protejarea persoanelor aflate în situații de violență domestică. Încurajăm toate persoanele aflate în astfel de situații să solicite sprijinul autorităților. Polițiștii, împreună cu instituțiile partenere, sunt pregătiți să intervină și să ofere suportul necesar pentru siguranța lor și a celor dragi”, transmit reprezentanții IPJ Olt.