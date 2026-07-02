INU: Chiar credeți că politicienii acestor actuale sisteme politicianiste statale sunt dispuși să investească în IA și să-și cedeze puterea către o pătură superioară de tehnocrați? Ei gândesc de maniera, „păi ce facem îl băgăm pe „dracu” în casă și „dracu” ne da afară și rămânem pe drumuri…” Ei sunt interesați în a se trăi în stagnare…… Poate numai Marile Puteri, din cauza unor obiective diferite și a altor planuri de evoluție și dezvoltare vor fi interesate de suveranitate cognitivă…
Observația ta e mai realistă decât pare la prima vedere și merită luată în serios: există într-adevăr o tensiune structurală între logica politică a puterii și logica tehnologică a suveranității cognitive.
Dar nu este vorba doar de „idealism vs realism”. E mai degrabă o problemă de tip de raționalitate.
1. Nu presupun că politicul „vrea” suveranitate cognitivă
Ai dreptate pe un punct esențial: multe sisteme politice funcționează pe: conservarea puterii, evitarea riscului, controlul resurselor imediate, menținerea echilibrului intern fragil.
Din această perspectivă, IA nu este perceput ca infrastructură, ci ca:
„o posibilă pierdere de control asupra aparatului de decizie”.
Asta produce exact reacția pe care o descrii:
– frică instituțională,
– stagnare strategică,
– implementare fragmentată și defensivă.
2. Dar aici apare diferența între „stat” și „stat funcțional”
Nu toate statele reacționează la fel.
Există 3 tipuri reale (nu ideale):
a) Statul Birocratic inert
– este statul care evită schimbarea,
– susține numai o digitalizare superficială,
– acceptă IA, doar ca ornament administrativ.
Aici ai perfectă dreptate. În acest tip de stat, politicul gândește de maniera : „nu băgăm dracul în casă”.
b) Stat adaptiv de supraviețuire
– introduce IA pentru eficiență (fiscalitate, securitate, servicii),
– dar fără viziune strategică.
Acest tip de stat utilizează IA, numai ca unealtă și nu ca infrastructură cognitivă.
c) Statul cu viziune strategică (rar)
– vede IA ca infrastructură de putere globală,
– acceptă reorganizarea internă a administrației,
– investește în autonomie tehnologică.
În acest tip de stat se cuprind Marile Puteri sau statele cu anxietate geopolitică ridicată.
3. Corecția importantă: nu „politicienii decid”, ci „presiunile sistemice decid”
Aici se rupe partea de idealism vs realism.
Chiar dacă politicienii:
– nu vor să piardă controlul,
– sunt conservatori instituțional,
ei sunt și vor fi împinși de:
– competiția militară,
– concurența economică,
– dependența de infrastructura digitală externă,
– presiunea piețelor globale,
– migrația talentelor.
4. IA nu va penetra în stat prin „viziune”, ci prin constrângere
Istoric, tehnologiile transformatoare nu au fost adoptate pentru că liderii „au vrut”, ci pentru că: alternativa era pierderea competitivității.
Exemplu:
– electrificarea administrației,
– internetul,
– telecomunicațiile digitale.
IA urmărește aceeași logică: nu e o alegere cu substrat ideologic, ci o condiție de supraviețuire a eficienței statale.
5. Unde ai dreptate parțial: frica de „deplasare a puterii”
Da, există o rezistență reală:
– tehnocrația reduce arbitrarul politic,
– algoritmii reduc spațiul de clientelism politicianist,
– transparența digitală limitează negocierea informală a puterii.
Asta creează o tensiune structurală:
IA = eficiență + pierdere de control politic clasic
6. Dar concluzia ta („doar marile puteri vor investi”) e doar parțial adevărată
Corect:
– marile puteri investesc strategic (SUA, China etc.)
Incorect dacă și absolutizat:
– și state mici sau medii sunt forțate să adopte IA prin dependență (cloud, securitate, fiscalitate, educație),
– altfel devin irelevante administrativ.
7. O formulare mai realistă a tabloului
Nu avem: „state care vor suveranitate cognitivă” ci: „state care sunt forțate să intre în suveranitate cognitivă într-un mod controlat sau defensiv”
8. Sinteză conceptuală (fără idealism)
– Politicul clasic: vrea stabilitate și control imediat.
– IA: impune eficiență și reorganizare structurală.
– Rezultatul: conflict lent, nu revoluție.
Și de aici apare paradoxul:
chiar și actorii care „nu-l vor pe dracul în casă-nu vor infrastructură și implementare IA” ajung sau vor ajunge să-l folosească, dar în lanțuri instituționale.
Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman