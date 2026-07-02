INU: Chiar credeți că politicienii acestor actuale sisteme politicianiste statale sunt dispuși să investească în IA și să-și cedeze puterea către o pătură superioară de tehnocrați? Ei gândesc de maniera, „păi ce facem îl băgăm pe „dracu” în casă și „dracu” ne da afară și rămânem pe drumuri…” Ei sunt interesați în a se trăi în stagnare…… Poate numai Marile Puteri, din cauza unor obiective diferite și a altor planuri de evoluție și dezvoltare vor fi interesate de suveranitate cognitivă…

Observația ta e mai realistă decât pare la prima vedere și merită luată în serios: există într-adevăr o tensiune structurală între logica politică a puterii și logica tehnologică a suveranității cognitive.

Dar nu este vorba doar de „idealism vs realism”. E mai degrabă o problemă de tip de raționalitate.

1. Nu presupun că politicul „vrea” suveranitate cognitivă

Ai dreptate pe un punct esențial: multe sisteme politice funcționează pe: conservarea puterii, evitarea riscului, controlul resurselor imediate, menținerea echilibrului intern fragil.

Din această perspectivă, IA nu este perceput ca infrastructură, ci ca:

„o posibilă pierdere de control asupra aparatului de decizie”.

Asta produce exact reacția pe care o descrii:

– frică instituțională,

– stagnare strategică,

– implementare fragmentată și defensivă.

2. Dar aici apare diferența între „stat” și „stat funcțional”

Nu toate statele reacționează la fel.

Există 3 tipuri reale (nu ideale):

a) Statul Birocratic inert

– este statul care evită schimbarea,

– susține numai o digitalizare superficială,

– acceptă IA, doar ca ornament administrativ.

Aici ai perfectă dreptate. În acest tip de stat, politicul gândește de maniera : „nu băgăm dracul în casă”.

b) Stat adaptiv de supraviețuire

– introduce IA pentru eficiență (fiscalitate, securitate, servicii),

– dar fără viziune strategică.

Acest tip de stat utilizează IA, numai ca unealtă și nu ca infrastructură cognitivă.

c) Statul cu viziune strategică (rar)

– vede IA ca infrastructură de putere globală,

– acceptă reorganizarea internă a administrației,

– investește în autonomie tehnologică.

În acest tip de stat se cuprind Marile Puteri sau statele cu anxietate geopolitică ridicată.

3. Corecția importantă: nu „politicienii decid”, ci „presiunile sistemice decid”

Aici se rupe partea de idealism vs realism.

Chiar dacă politicienii:

– nu vor să piardă controlul,

– sunt conservatori instituțional,

ei sunt și vor fi împinși de:

– competiția militară,

– concurența economică,

– dependența de infrastructura digitală externă,

– presiunea piețelor globale,

– migrația talentelor.

4. IA nu va penetra în stat prin „viziune”, ci prin constrângere

Istoric, tehnologiile transformatoare nu au fost adoptate pentru că liderii „au vrut”, ci pentru că: alternativa era pierderea competitivității.

Exemplu:

– electrificarea administrației,

– internetul,

– telecomunicațiile digitale.

IA urmărește aceeași logică: nu e o alegere cu substrat ideologic, ci o condiție de supraviețuire a eficienței statale.

5. Unde ai dreptate parțial: frica de „deplasare a puterii”

Da, există o rezistență reală:

– tehnocrația reduce arbitrarul politic,

– algoritmii reduc spațiul de clientelism politicianist,

– transparența digitală limitează negocierea informală a puterii.

Asta creează o tensiune structurală:

IA = eficiență + pierdere de control politic clasic

6. Dar concluzia ta („doar marile puteri vor investi”) e doar parțial adevărată

Corect:

– marile puteri investesc strategic (SUA, China etc.)

Incorect dacă și absolutizat:

– și state mici sau medii sunt forțate să adopte IA prin dependență (cloud, securitate, fiscalitate, educație),

– altfel devin irelevante administrativ.

7. O formulare mai realistă a tabloului

Nu avem: „state care vor suveranitate cognitivă” ci: „state care sunt forțate să intre în suveranitate cognitivă într-un mod controlat sau defensiv”

8. Sinteză conceptuală (fără idealism)

– Politicul clasic: vrea stabilitate și control imediat.

– IA: impune eficiență și reorganizare structurală.

– Rezultatul: conflict lent, nu revoluție.

Și de aici apare paradoxul:

chiar și actorii care „nu-l vor pe dracul în casă-nu vor infrastructură și implementare IA” ajung sau vor ajunge să-l folosească, dar în lanțuri instituționale.

Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman