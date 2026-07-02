Polițiștii olteni verifică modul în care sunt îngrijite animalele pe timpul caniculei. Deținătorii riscă amenzi de până la 12.000 de lei

Pe fondul temperaturilor ridicate din această perioadă, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al IPJ Olt au intensificat controalele și acțiunile de informare în județ pentru a verifica dacă animalele sunt protejate de efectele caniculei. Oamenii legii atrag atenția că lipsa apei, a unui adăpost sau expunerea prelungită la soare pot pune în pericol viața animalelor, iar deținătorii care nu le asigură condiții minime de bunăstare riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei.

„În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate din această perioadă, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt efectuează activități de informare, prevenire și verificare a modului în care sunt respectate normele legale privind protecția și bunăstarea animalelor. Acțiunile se desfășoară pe raza județului, urmărindu-se prevenirea situațiilor în care animalele sunt expuse temperaturilor extreme fără apă, adăpost sau condiții minime de protecție. Polițiștii atrag atenția că, în perioadele caniculare, lipsa accesului permanent la apă potabilă, expunerea directă la razele soarelui sau lipsa unui adăpost corespunzător pot provoca deshidratare, insolație, suferințe severe și chiar decesul animalelor. O atenție deosebită trebuie acordată câinilor ținuți în lanț, fără posibilitatea de a se retrage la umbră și fără acces permanent la apă proaspătă, astfel de situații putând constitui încălcări ale legislației privind protecția animalelor și atrăgând răspunderea legală a deținătorilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.

Reamintim:

Pentru bunăstarea animalelor pe care le dețineți este necesar să le asigurați acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:

– un adăpost corespunzător pentru a-i putea feri de eventualele intemperii (frig, ploaie, căldură excesivă);

– hrană şi apă suficiente pentru a avea o creștere sănătoasă;

– posibilitatea de mişcare suficientă;

– îngrijire şi atenţie;

– asistenţă medicală, prin care se înțelege atât cea profilactică (deparazitare, vaccinare antirabică), cât și cea curativă (animalele pot avea unele boli, accidente care necesită consult medical de specialitate).

Pentru nerespectarea acestor aspecte, amenda este între 3.000 de lei și 12.000 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt face apel la responsabilitatea tuturor deținătorilor de animale și îi încurajează pe cetățeni să sesizeze orice situație în care observă animale aflate în pericol sau supuse unor tratamente necorespunzătoare.