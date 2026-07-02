Microbuz electric nou pentru Șopârlița

Primăria Șopârlița anunță recepția unui microbuz nepoluant, investiție strategică pentru modernizarea transportului local, finanțată prin PNRR, derulat în parteneriat cu comuna Osica de Sus. Noul microbuz va fi utilizat în scopuri comunitare, contribuind atât la îmbunătățirea serviciilor oferite locuitorilor, cât și la reducerea impactului asupra mediului, primarul Marijana Trepăduș subliniind importanța colaborării dintre cele două comune pentru implementarea unor investiții cu beneficii directe pentru comunitate.
„Astăzi (n.r. 2 iulie) am făcut încă un pas important spre un viitor mai verde și mai modern. Comuna Șopârlița a primit microbuzul nepoluant achiziționat în cadrul proiectului ‘Mobilitate verde în comunele Osica de Sus și Șopârlița, județul Olt, prin achiziția de microbuze nepoluante în scopuri comunitare’, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). Acest microbuz va fi folosit în scopuri comunitare și reprezintă o investiție importantă în dezvoltarea locală, în protejarea mediului și în creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect și adresez mulțumiri speciale comunei Osica de Sus pentru parteneriatul și buna colaborare. Împreună demonstrăm că proiectele realizate în parteneriat aduc beneficii reale comunităților noastre”, este mesajul primarului Marijana Trepăduș.