SJU Slatina. Investiție de peste 1,5 milioane de lei pentru modernizarea Blocului Alimentar

Lucrările de reabilitare a Blocului Alimentar al Spitalului Județean de Urgență Slatina au început, în urma unei investiții de peste 1,5 milioane de lei, finanțată cu sprijinul Consiliului Județean Olt. Proiectul vizează modernizarea completă a clădirii, de la recompartimentare și refacerea instalațiilor electrice până la renovarea interioară și exterioară, astfel încât hrana destinată pacienților să fie preparată și distribuită în condiții optime de igienă și siguranță.
„Cu sprijinul Consiliului Județean Olt, vom reabilita complet clădirea Blocului Alimentar. Investiția are o valoare de peste 1,5 milioane lei. Se vor realiza lucrări de reabilitare a exteriorului și interiorului clădirii, recompartimentare și schimbarea instalației electrice. Actualul imobil se va transforma într-un spațiu modern, funcțional unde hrana va fi preparată și distribuită în cele mai bune condiții, respectând normele de igienă și siguranță prevăzute de legislația în vigoare, se va îmbunătăți activitatea personalului și se vor reduce costurile de întreținere. Ne propunem să creștem calitatea serviciilor și să oferim un mediu sigur, confortabil, care să inspire încredere pacienților și aparținătorilor și să contribuim la starea de bine a pacienților noștri! Noi suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.