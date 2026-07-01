Peste 2,5 miliarde de lei, bani investiți în plus în România pentru prevenirea inundațiilor. Parlamentul a adoptat proiectul Dianei Buzoianu

În următorii 15 ani, România va putea să investească peste 2,5 miliarde de lei în infrastructura care va permite prevenirea inundațiilor, după ce Parlamentul a adoptat, astăzi, proiectul inițiat de Diana Buzoianu, ministra Mediului și deputată USR. Adoptarea legii privind mecanismul economic al apei reprezintă și adoptarea unui jalon important din PNRR, a cărui ratare ar fi costat România 1 miliard de euro.

„Aducem bani pentru infrastructura critică împotriva inundațiilor. Adică, alocăm bani pentru baraje, nu doar ținem discursuri despre cum sunt ele importante. Astăzi, a trecut proiectul de lege pe care l-am depus în Parlament privind finanțarea lucrărilor critice la baraje, diguri și poldere. Proiectul are la bază studiul realizat de Banca Mondială care a scos la iveală faptul că lucrări critice la baraje, diguri și poldere nu au fost realizate în ultimii ani pentru că, pur și simplu, nu au avut buget alocat. Același studiu a arătat că, dacă am menține ritmul de alocare bugetară, nu vom putea realiza în următorii 15 ani nici măcar lucrările critice la infrastructura deja existentă, darmite să derulăm lucrări noi de infrastructură. După negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene am propus un plan care să nu impacteze prețul energiei și să nu afecteze populația, dar care să asigure finanțarea care să ne permită să accelerăm investițiile necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor. Pe scurt: am creat un mecanism care să protejeze o parte importantă de comunități în fața inundațiilor”, declară ministra Diana Buzoianu.

„Concret, proiectul adoptat astăzi (n.r. 30 iunie) prevede:

– actualizarea cu inflația, în 2026, a contribuției la MWh pentru operatorii economici producători de energie electrică prin hidrocentrale;

– majorarea cu 2%, în 2027, a contribuțiilor și tarifelor pentru fiecare categorie de utilizatori de apă, cu excepția contribuției pentru irigații – apa brută de suprafață și subteran.

– majorarea cu circa 4%, în 2028 și 2029, a contribuțiilor și tarifelor pentru fiecare categorie de utilizatori de apă, cu excepția contribuției pentru irigații.

Astfel, în final, în 2029, va fi cumulată o creștere generală de 10% a tarifelor față de anul 2026. Banii încasați în plus se vor duce într-un fond dedicat investițiilor în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor.

Reamintim faptul că inundațiile costă bugetul de stat, în fiecare an, până la 1,5% din PIB”, se arată în comunicatul USR Olt.