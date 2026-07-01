Mario De Mezzo: „La 47 de ani de la obținerea statutului de municipiu, nu sărbătorim doar o dată din calendar, sărbătorim o comunitate, sărbătorim oamenii care au scris și continuă să scrie povestea Slatinei”
Oamenii reprezintă adevărata temelie a Slatinei, acesta a fost nucleul mesajului prin care primarul Mario De Mezzo a marcat o bornă istorică majoră, împlinirea a 47 de ani de când orașul a fost declarat municipiu. Edilul a evidențiat parcursul orașului prin perioade de dezvoltare și provocări, arătând că aniversarea reprezintă nu doar un moment simbolic din istoria administrativă a municipiului, ci și o celebrare a comunității, a poveștilor și a legăturii puternice dintre slătineni și locul pe care îl numesc acasă.
„Există orașe prin care treci și există orașe care cresc odată cu tine. Slatina este unul dintre acele locuri în care fiecare generație a lăsat ceva în urmă: o stradă, un parc, o amintire, o poveste, un vis împlinit. Astăzi (n.r. 1 iulie) se împlinesc 47 de ani de când Slatina a devenit municipiu reședință de județ. Patru decenii și jumătate în care orașul nostru a cunoscut schimbări profunde, a trecut prin perioade de dezvoltare, prin încercări și prin noi începuturi. Un drum deloc ușor, dar unul care a făcut din Slatina ceea ce este astăzi. În acești 47 de ani s-au născut generații întregi de slătineni. Unii au plecat în lume purtând numele orașului în suflet, alții au rămas și au construit aici, zi de zi, câte o parte din viitorul nostru comun. Pentru unii, Slatina înseamnă copilăria de pe aleile cartierelor. Pentru alții, prima zi de școală, primul loc de muncă, primul ‘acasă’. Pentru mulți, înseamnă familie, prieteni și locul în care se întorc de fiecare dată cu drag. Un oraș nu devine important printr-o hotărâre administrativă și nici prin numărul de clădiri pe care le are. Devine important prin oamenii săi. Prin cei care au muncit în fabrici și au pus umărul la dezvoltarea lui. Prin profesorii care au format generații. Prin medicii care au salvat vieți. Prin sportivii care i-au dus numele mai departe. Prin fiecare slătinean care a crezut că acest oraș poate fi mai bun. Astăzi (n.r. 1 iulie), la 47 de ani de municipiu, nu sărbătorim doar o dată din calendar. Sărbătorim o comunitate. Sărbătorim oamenii care au scris și continuă să scrie povestea Slatinei. Pentru că un oraș trăiește prin inimile celor care îl iubesc. La mulți ani, Slatina! La mulți ani tuturor slătinenilor, de ieri și de astăzi, celor care au construit acest oraș și celor care îi vor scrie viitorul. 47 de ani de municipiu. O viață întreagă de oameni, de povești și de mândrie numită Slatina”, este mesajul primarului Mario De Mezzo.