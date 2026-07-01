Loctrans Slatina angajează conducător auto transport rutier de persoane

Loctrans Slatina a anunțat deschiderea unei sesiuni de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de conducător auto în transportul rutier de persoane. Compania caută un șofer cu experiență, permis categoria D și atestate valabile, oferind în schimb un pachet salarial atractiv, beneficii suplimentare și un loc de muncă stabil în cadrul operatorului de transport public din municipiu.
„Loctrans S.A. organizează recrutare pentru ocuparea unui post vacant de conducător auto transport rutier de persoane. Dacă îndeplinești condițiile de mai jos și îți dorești un loc de muncă stabil într-o societate de transport public, te invităm să depui dosarul de înscriere. Cerințe: permis de conducere categoria D, certificat de pregătire profesională (atestat) valabil, experiență în transportul de persoane, aviz medical și aviz psihologic valabile, cazier judiciar, seriozitate, responsabilitate și orientare către siguranța și respectul față de călători. Beneficii: salariu atractiv, tichete de masă, vouchere de vacanță, prime și sporuri conform Contractului Colectiv de Muncă, stabilitate și un mediu de lucru profesionist. Dosarele se depun la sediul Loctrans S.A., str. Drăgănești nr. 25, Slatina, 0249 436 550, loctrans.slatina@yahoo.com”, transmit reprezentanții Loctrans Slatina.