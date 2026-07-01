Caracal. Consolidarea Liceului „Ioniță Asan” avansează, aproximativ 60 de muncitori lucrează zilnic la reabilitarea clădirii

Lucrările de consolidare a clădirii istorice a Liceului Teoretic „Ioniță Asan” din Caracal sunt în plină desfășurare, în cadrul Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”. Primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran monitorizează constant evoluția șantierului, unde aproximativ 60 de muncitori intervin zilnic pentru consolidarea imobilului cu risc seismic ridicat, proiectul urmărind creșterea siguranței, eficienței energetice și păstrarea pe termen lung a uneia dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu din municipiu.
Acasă Administrație Caracal. Consolidarea Liceului „Ioniță Asan” avansează, aproximativ 60 de muncitori lucrează zilnic...