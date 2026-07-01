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Caracal. Consolidarea Liceului „Ioniță Asan” avansează, aproximativ 60 de muncitori lucrează zilnic la reabilitarea clădirii

De către
Bogdan Vladu
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Lucrările de consolidare a clădirii istorice a Liceului Teoretic „Ioniță Asan” din Caracal sunt în plină desfășurare, în cadrul Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”. Primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran monitorizează constant evoluția șantierului, unde aproximativ 60 de muncitori intervin zilnic pentru consolidarea imobilului cu risc seismic ridicat, proiectul urmărind creșterea siguranței, eficienței energetice și păstrarea pe termen lung a uneia dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu din municipiu.

„Suntem la liceul ‘Ioniță Asan’, liceul propriu-zis, care în momentul de față este pe un program ‘Școli sigure și sănătoase’ și… uitați ce consolidare se face. După ce s-a săpat la trei metri și jumătate, s-a consolidat partea de jos, acum urmează partea de sus. Sunt două rânduri de fier-beton. Eu zic că o clădire ca asta poate să reziste o mie de ani fără niciun fel de problemă”, este declarația primarului Ion Duldurea.

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