Am întrebat IAlg(OpenAI) dacă pe scala „Periferie culturală-Centru algoritmic cultural”, am putea dezvolta un spectru dinamic de suveranitate cognitivă între aceste limite și IAlg mi-a propus o modelare în 6 niveluri, de la periferie la centru, pe care o expun mai jos.
1. Periferie cognitivă consumatoare
Aici se află spațiile care: consumă masiv conținut digital global, nu produc infrastructură proprie (IA, platforme, modele), depind de traduceri culturale externe, au economie digitală slabă sau fragmentată.
Caracteristică esențială: cultura vine „gata procesată”.
2. Periferie adaptivă
Un nivel de utilizare superior:
– există consum, dar și adaptare locală,
– apar creatori digitali locali (YouTube, media, educație online),
– dar infrastructura rămâne externă.
Caracteristică: localizarea conținutului global, fără control asupra sursei.
3. Productivitate semi-periferică
Aici începe producția reală:
– se dezvoltă un ecosistem IT emergent,
– externalizare tehnologică,
– educație STEM în creștere,
– contribuții punctuale la open-source.
Caracteristică: participare la economia cognitivă, dar în rol secundar.
4. Nod cognitiv regional
Aceasta este o treaptă sau un nivel important:
– în care statul își poate crea un Centrul Universitar Solid,
– un sediu al companiei de tehnologie,
– prin urmare, avem producție de software și uneori IA aplicat,
– se generează influență culturală regională.
Caracteristică: în acest stadiu evolutiv, statul devine „creator de instrumente”, nu doar utilizator.
5. Actor cu autonomie algoritmică
Aici intrăm în zona suveranității cognitive în care avem:
– un ecosistem IA propriu sau integrat în alianțe,
– platforme digitale locale cu impact internațional,
– export de modele culturale și tehnologice,
– capacitatea de a seta standarde în anumite domenii.
Caracteristică: statul produce și exportă „forme de gândire digitală”.
6. Centru cultural algoritmic
Nivel rar și concentrat, în care se:
– controlează infrastructura globală (IA, cloud, platforme),
– produce modele fundamentale de limbaj și cunoaștere,
– definește standarde culturale digitale globale,
– influențează modul în care alte societăți percep realitatea.
Caracteristică: în acest nivel spectral evolutiv, statul nu doar produce cultură, ci structurează percepția globală a culturii.
Dinamică importantă: nu este o scară liniară stabilă
Un element crucial:
– un stat poate fi „centru algoritmic” într-un domeniu (ex: IA), dar „semi-periferie” în altul (ex: cultură editorială),
– poziția se schimbă rapid prin: investiții în infrastructură, educație, migrație cognitivă (diaspora), acces la modelul global de inteligență artificială.
O observație esențială (pentru cadrul tău conceptual IN–IA)
Dacă privim prin logica ta IN (inteligență naturală) – IA (suplinitor cognitiv), atunci:
– periferia nu este lipsa inteligenței,
– ci lipsa infrastructurii de amplificare a inteligenței.
Cu alte cuvinte: diferența dintre nivelurile spectrului evolutiv este dată mai mult de „capacitatea de amplificare cognitivă” decât de inteligența populației.
Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman