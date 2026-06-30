Radomirești. Primarul Nicușor Sîia a obținut finanțare de aproape un milion de lei pentru modernizarea iluminatului public

Comuna Radomirești continuă procesul de modernizare, după ce primarul Nicușor Sîia a semnat contractul de finanțare pentru un proiect ce va transforma sistemul de iluminat public. Investiția, în valoare de aproape un milion de lei, este finanțată integral prin Administrația Fondului pentru Mediu și vizează creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de energie și sporirea siguranței și confortului locuitorilor.

„Dragi locuitori ai comunei Radomirești, am bucuria să vă anunț că am semnat contractul de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru proiectul ‘Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Radomirești, județul Olt’.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 999.302,50 lei, reprezentând 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Este o investiție importantă pentru comunitatea noastră, care va contribui la modernizarea sistemului de iluminat public, la reducerea consumului de energie și a costurilor de funcționare, dar și la creșterea confortului și siguranței tuturor cetățenilor.

Acest proiect reprezintă încă un pas în direcția dezvoltării comunei Radomirești și a utilizării eficiente a fondurilor disponibile pentru modernizarea infrastructurii locale. Vă mulțumesc pentru încredere și vă asigur că voi continua să depun toate eforturile pentru a atrage noi investiții și pentru a implementa proiecte care să aducă beneficii reale întregii comunități”, este mesajul primarului Nicușor Sîia.