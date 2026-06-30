Primarul Florea Cîrstea: „Brebeni se dezvoltă prin parteneriate și oameni implicați”

Ziua comunei Brebeni organizată dumunică, 28 iunie, a arătat importanța colaborării dintre administrația locală și reprezentanții autorităților județene și centrale în susținerea proiectelor de dezvoltare ale comunității. Primarul Florea Cîrstea a transmis mulțumiri oficialilor și primarilor prezenți la eveniment, subliniind că investițiile și modernizarea comunei sunt rezultatul unor parteneriate solide, al dialogului și al implicării comune în realizarea unor proiecte cu beneficii directe pentru locuitori.
„Ziua Comunei Brebeni a fost un bun prilej de a arăta că atunci când o comunitate are alături oameni care îi susțin proiectele, dezvoltarea devine o realitate.
Le mulțumesc pentru prezență și pentru sprijinul acordat comunei noastre domnului Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, domnilor Virgil Delureanu și Ionuț Ivan, vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt, domnului Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnului Marius Iancu, deputat de Olt, domnului Liviu Voiculescu, vicepreședinte PSD Olt, doamnei Corina Sulger, președinta Organizației Femeilor Social-Democrate Olt, domnului Dănuț Bărbulescu, director adjunct AFIR România, domnului Sabin Bratu, director al Serviciului Județean de Pază Olt, și domnului Florin Homorean, secretar de stat în Guvernul României. Alături de aceștia, ne-au fost aproape și primarii colegi din județ, oameni care, la rândul lor, cunosc foarte bine nevoile comunităților pe care le conduc: Marian Lungeanu – primarul comunei Schitu, Mugurel Leontin Breoi – primarul comunei Șerbănești, Ion Sorin Toma – primarul comunei Movileni, Iulian Bărăscu – primarul comunei Poboru. Prezența tuturor la Brebeni nu a fost una întâmplătoare. Ea reflectă colaborarea reală dintre administrațiile locale, județene și centrale și dorința comună de a aduce investiții și proiecte care să îmbunătățească viața oamenilor. Fiecare investiție realizată, fiecare proiect aflat în derulare și fiecare pas făcut pentru modernizarea comunei noastre sunt rezultatul unei munci în echipă. Brebeni se dezvoltă prin parteneriate, prin dialog și prin oameni care aleg să se implice. Le mulțumesc tuturor pentru încrederea și sprijinul acordat și sunt convins că împreună vom continua să aducem rezultate concrete pentru comunitățile noastre”, este mesajul primarului comunei Brebeni, Florea Cîrstea.
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