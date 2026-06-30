Olt. Șomajul a scăzut în luna mai la 5,92%, însă peste 7.600 de persoane sunt încă în căutarea unui loc de muncă

Rata șomajului în județul Olt a coborât la 5,92% la sfârșitul lunii mai 2026, înregistrând o scădere ușoară față de luna precedentă. Chiar și în aceste condiții, peste 7.600 de persoane figurează în evidențele AJOFM Olt, majoritatea provenind din mediul rural, fiind neindemnizate și cu un nivel redus de instruire, în timp ce cea mai numeroasă categorie de șomeri este reprezentată de persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.

„La sfârșitul lunii mai 2026 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.652 șomeri (din care 3.459 femei), rata șomajului fiind de 5,92 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,01 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,09 pp. Din totalul de 7.652 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 982 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.670 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.182 șomeri provin din mediul rural și 1.470 sunt din mediul urban. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (44,41%), apoi somerii cu nivel de instruire primar si fara studii (19,47%), urmat de cei cu nivel de instruire liceal si postliceal (17,57%), iar 16,70% au cei cu nivel de instruire profesional. Somerii cu nivel de studii superioare au o pondere de 1,83 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.765 persoane foarte greu ocupabile, 4.178 greu ocupabile, 1.642 mediu ocupabile, iar 67 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, transmit reprezentanții AJOFM Olt.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

