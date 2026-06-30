ISU Olt. 11 tineri pompieri își încep misiunea

11 tineri sergenți major, proaspăt absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, și-au început activitatea în cadrul ISU Olt, fiind repartizați la subunitățile din Slatina, Balș, Vișina și Stoenești. Ei vor participa la intervenții și vor lucra sub îndrumarea unor pompieri cu experiență, care le vor fi mentori la început de carieră. Din noua promoție fac parte și primele două femei absolvente ale Școlii de Pompieri repartizate direct la ISU Olt.
„11 absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești au început o nouă etapă a parcursului lor profesional, alăturându-se echipei Inspectoratului pentru Situații de Urgență ‘Matei Basarab’ al județului Olt. Cei 11 sergenți major au fost repartizați la subunitățile de intervenție din Slatina, Balș, Vișina și Stoenești, unde vor încadra tehnica de intervenție și vor participa la misiunile de salvare. Printre aceștia se află și primele două absolvente ale Școlii de Pompieri repartizate direct la ISU Olt. La început de drum, tinerii salvatori vor beneficia de îndrumarea și sprijinul unor pompieri cu experiență, care le vor fi tutori profesionali și îi vor ajuta să facă primii pași în nobila profesie de salvator. Le urăm tuturor mult succes, putere de muncă, curaj și misiuni încheiate cu bine, în slujba comunității!”, transmit reprezentanții ISU Olt.