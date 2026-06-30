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Doliu la ISU Olt. Colonel (r) Gheorghe Răgălie a încetat din viață

De către
Alin Dorobanțu
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Unul dintre oamenii care a marcat perioada de început a sistemului național de intervenție, cunoscut generic cu numele de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, colonelul în rezervă Gheorghe Răgălie a încetat subit din viață în dimineața zilei de 30 iunie 2026.

Activitatea sa în cadrul ISU Olt a stat sub semnul dăruirii profesionale, implicării în activitățile specifice desfășurate conform gradului și funcției deținute. Corpul neînsuflețit al acestuia va fi depus la capela Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Slatina de pe strada 1 Decembrie 1918, începând cu după-amiaza acestei zile.

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