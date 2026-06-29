Slatina. Restricții de circulație pe strada Mănăstirii

Șoferii care tranzitează strada Mănăstirii din Slatina trebuie să țină cont de noi restricții de circulație, instituite începând de luni, 29 iunie, pe tronsonul cuprins între străzile Arcului și Primăverii. Măsura, valabilă până pe 12 iulie, este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare a rețelei de distribuție a gazelor naturale. Reprezentanții Primăriei Slatina recomandă folosirea rutelor alternative și anunță că zona va fi semnalizată corespunzător, iar pietonii vor beneficia de culoare de circulație amenajate în condiții de siguranță.

„Primăria Municipiului Slatina îi informează pe cetățeni că, începând de astăzi, 29 iunie, ora 09:00, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe strada Mănăstirii, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu strada Arcului și strada Primăverii. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor din cadrul investiției de reabilitare a rețelei de distribuție a gazelor naturale, un proiect important pentru modernizarea infrastructurii orașului și creșterea siguranței în alimentarea cu gaze. Perioada restricțiilor: 29 iunie 2026, ora 09:00 – 12 iulie 2026. Pe durata lucrărilor: circulația rutieră va fi restricționată pe tronsonul menționat, zona va fi semnalizată corespunzător, conform normelor în vigoare, vor fi amenajate culoare sigure pentru circulația pietonilor. Îi rugăm pe conducătorii auto să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară din zonă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere. Aceste lucrări sunt necesare pentru un oraș cu o infrastructură mai sigură și servicii publice de mai bună calitate”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.