Senatorul Robert Daniel Ghiță: „Credința care unește generații și dă sens identității noastre”

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel ne oferă, în fiecare an, un prilej de reflecție asupra valorilor care au însoțit poporul român de-a lungul istoriei. Cei doi mari propovăduitori ai creștinismului rămân simboluri ale curajului, ale devotamentului și ale puterii de a transforma credința în faptă, lăsând o moștenire spirituală care continuă să inspire milioane de oameni. Într-o perioadă în care societatea traversează schimbări rapide și numeroase provocări, avem nevoie mai mult ca oricând de repere solide. Credința, respectul pentru tradiție și grija față de aproapele sunt valori care au ținut unite comunitățile românești și au oferit speranță în cele mai dificile momente ale istoriei.
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