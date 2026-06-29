Olt. Sute de amenzi, zeci de permise suspendate și dosare penale

Polițiștii olteni au desfășurat controale în weekend pentru prevenirea faptelor antisociale și reducerea riscului rutier, intervenind la 126 de solicitări și aplicând 404 sancțiuni în valoare de peste 130.000 de lei. În urma verificărilor, au fost reținute 37 de permise de conducere, retrase 19 certificate de înmatriculare și constatate 17 infracțiuni rutiere. Printre cazurile descoperite se numără un tânăr care conducea deși avea permisul suspendat și un șofer depistat cu o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, ambele situații fiind investigate în cadrul unor dosare penale.
„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 126 de solicitări, dintre acestea 101 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 404 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 130.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 37 de permise de conducere, dintre care 23 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 9 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 5 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 19 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 17 infracțiuni la regimul rutier.
În cadrul activităților, la data de 26 iunie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina au oprit pentru control, în municipiul Slatina, un autoturism condus de către un tânăr de 28 de ani, din comuna Ipotești, județul Olt. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt.
De asemenea, la data de 27 iunie a.c., în jurul orei 08:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt au oprit pentru control, pe DN 6, în afara localității Găneasa, un autoturism condus de către un bărbat de 39 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.În cauză, polițiștii continuă cecretările în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt.
Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.