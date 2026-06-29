Nicu Ciorei, cetățean de onoare al municipiului Slatina

Astăzi este seniorul presei de la Olt, cu o activitate care se întinde peste patru decenii. Remarcat prin profesionalism și acuratețe, jurnalistul cu debut la cotidianul Oltul, ulterior Olt Press, actualmente la Glasul Oltului, Nicolae Ciorei a fost răsplătit pentru întreaga sa carieră cu titlul de cetățean de onoare. Acesta se conferă în semn de recunoștință și apreciere pentru contribuția remarcabilă la promovarea imaginii municipiului Slatina și a județului Olt și pentru activitatea de excepție desfășurată în slujba presei românești. Distincția a fost acordată cu ocazia Zilelor Municipiului Slatina, în data de 28 iunie 2026.