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Nicu Ciorei, cetățean de onoare al municipiului Slatina

De către
Alin Dorobanțu
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Astăzi este seniorul presei de la Olt, cu o activitate care se întinde peste patru decenii. Remarcat prin profesionalism și acuratețe, jurnalistul cu debut la cotidianul Oltul, ulterior Olt Press, actualmente la Glasul Oltului, Nicolae Ciorei a fost răsplătit pentru întreaga sa carieră cu titlul de cetățean de onoare. Acesta se conferă în semn de recunoștință și apreciere pentru contribuția remarcabilă la promovarea imaginii municipiului Slatina și a județului Olt și pentru activitatea de excepție desfășurată în slujba presei românești. Distincția a fost acordată cu ocazia Zilelor Municipiului Slatina, în data de 28 iunie 2026.

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