Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este astăzi un îndemn la credință, demnitate, la unitate și la păstrarea valorilor care ne definesc ca neam”

Astăzi – 29 iunie, îi cinstim pe cei doi mari apostoli ai creștinătății, Sfinții Petru și Pavel, recunoscuți pentru rolul lor fundamental în răspândirea Evangheliei lui Hristos. În fiecare an, în această zi de sărbătoare ne întoarcem cu gândul la puterea credinței care a modelat istoria poporului român. Pentru că astăzi, în fața provocărilor vremurilor noastre, nu trebuie să uităm că adevărata putere a unui neam stă în credința sa. De-a lungul istoriei, poporul român și-a găsit puterea în credință. Nicio națiune nu poate dăinui fără credință, fără valori și fără respect pentru rădăcinile sale. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ocrotească România, să întărească familiile românilor și să păstreze vie credința care ne-a ajutat să trecem prin toate încercările istoriei. Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este astăzi un îndemn la credință, demnitate, la unitate și la păstrarea valorilor care ne definesc ca neam. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel! Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român! Un popor unit nu poate fi învins!