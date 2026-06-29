Comuna Movileni – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

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COMUNA MOVILENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE RETEA PUBLICA ALIMENTARE CU APA – FORAJ PUT IN COMUNA MOVILENI, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat in comuna Movileni, sat Movileni, judetul Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul primariei comunei Movileni din comuna Movileni, str. PrIncipala, nr. 176, judetul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900– 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Olt.