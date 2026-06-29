Caracal. 66 de apartamente nZEB, spații moderne și infrastructură nouă, pregătite pentru inaugurare

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, și viceprimarul Lari Pătran anunță că unul dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare urbană din ultimii ani se apropie de finalizare. Noul cartier, construit pe amplasamentul fostului Târg, va oferi 66 de apartamente eficiente energetic, dotate cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură, alături de locuri de parcare, alei moderne și acces facil la baza sportivă din zonă. Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut, iar administrația locală estimează că locuințele vor fi date în folosință până în luna august, conform termenelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit edilului, fiecare apartament este proiectat pentru a răspunde cerințelor actuale privind eficiența energetică și confortul locatarilor. Un apartament cu două camere dispune de o suprafață de aproximativ 52 de metri pătrați, fiind compartimentat astfel încât să ofere un spațiu generos pentru familie. Locuințele includ bucătărie, baie, living, dormitor și terasă, iar la etajele superioare sunt prevăzute și spații de depozitare. Întregul ansamblu va funcționa exclusiv pe bază de energie electrică, fiind dotat cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură, soluții moderne care contribuie atât la reducerea consumului de energie, cât și la diminuarea costurilor de întreținere. Totodată, standardul nZEB asigură un climat interior sănătos, cu un nivel ridicat de confort termic, acustic și o calitate superioară a aerului.

Lucrările nu vizează doar blocurile de locuințe, ci și amenajarea completă a cartierului. În prezent se execută parcările, drumurile de acces și trotuarele, toate urmând să fie pavate, în timp ce locurile de parcare vor fi asfaltate după finalizarea straturilor de fundație. Constructorul lucrează într-un ritm susținut, cu peste 50 de muncitori pe șantier, pentru respectarea termenului de execuție.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce impune respectarea unui calendar strict de implementare. Conducerea Primăriei estimează că toate cele 66 de apartamente vor fi finalizate până în luna august, urmând să fie pregătite pentru recepție și dare în folosință.