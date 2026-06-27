Răzvan Stanca, ales la conducerea TSD Olt

În cadrul Conferinței Județene a Tineretului Social Democrat Olt, desfășurată vineri, 26 iunie, în prezența liderilor PSD și TSD de la nivel național și județean, Răzvan Stanca a fost ales președinte al organizației, primind votul a peste 160 de delegați. Noua conducere își propune să transforme TSD Olt într-o organizație activă în fiecare comunitate, apropiată de tineri și orientată spre formarea unei noi generații de lideri. Mesajele transmise de liderii PSD au pus accent pe continuitate, încredere și promovarea tinerilor în viața publică, în timp ce noul președinte a transmis că implicarea și responsabilitatea vor reprezenta reperele care vor defini activitatea organizației în următorii ani.

„Organizația Județeană a Tineretului Social Democrat Olt și-a ales noua echipă de conducere în cadrul Conferinței Județene desfășurate în prezența conducerii PSD Olt, a președintelui TSD România, Mihai Ghigiu, și a reprezentanților organizațiilor TSD din Vâlcea, Gorj, Sibiu, Dolj și Botoșani. Evenimentul a reunit peste 160 de delegați din întreg județul, care l-au ales pe Răzvan Stanca în funcția de președinte al TSD Olt și au acordat susținere moțiunii ‘Implicarea face diferența’. Direcția propusă pentru următorii ani urmărește o organizație prezentă în fiecare comunitate, o comunicare modernă și eficientă, proiecte care îi implică pe tineri și pregătirea unei noi generații de lideri. În discursul susținut după alegere, Răzvan Stanca a evidențiat importanța echipei, a implicării și a oportunităților pe care PSD Olt le oferă tinerilor care aleg să își asume responsabilități: ‘Astăzi (n.r. 26 iunie) nu este despre mine, ci despre o echipă implicată, pusă pe treabă, cu seriozitatea și responsabilitatea care ne-au adus până aici. Se vorbește mult despre noi fără să se vorbească suficient despre ceea ce facem și vreau să demonstrăm că TSD Olt are una dintre cele mai valoroase resurse: oameni care devin relevanți prin ceea ce fac. Vreau să mulțumesc conducerii organizației județene și, în mod special, domnului Marius Oprescu, pentru încredere. Seniorii organizației se gândesc la viitor, cred în noi și ne oferă cu adevărat șansa de a crește și de a ne face vocea auzită’.

La rândul său, președintele PSD Olt, Marius Oprescu, a subliniat importanța implicării tinerilor în viața politică și administrativă și a arătat că organizația județeană va continua să susțină promovarea noii generații de lideri:’O organizație este cu adevărat puternică atunci când nu se teme de generația care vine după ea, ci o pregătește să fie mai bună. Am încredere în Răzvan, în echipa lui și în fiecare dintre voi. Sunt convins că are maturitatea și echilibrul necesare pentru a conduce această organizație. Și vreau să reafirm un lucru: eu voi fi aici de fiecare dată când veți avea nevoie de un sfat, de susținere sau de un partener de dialog’.

Mihai Ghigiu, a apreciat activitatea organizației din Olt și a transmis un mesaj de susținere pentru noua echipă de conducere: ‘Eu vă sfătuiesc să faceți echipă, să vă găsiți oameni care cred în aceleași idei ca voi, oameni care cred în aceleași proiecte și să încercați, împreună, să faceți acel pas despre care vorbea și președintele puțin mai devreme: pasul spre echipa mare. Asta mi-a plăcut tot timpul la PSD, că din echipa de la tineret se face, cumva, pasul spre echipa de seniori’.

Conferința Județeană a validat și noua echipă de conducere a TSD Olt:

• Prim-vicepreședinte: Bogdan Mihuți;

• Vicepreședinți: Costinel Iamandi, Antonio Avram, Andres Fraitag, Ninel Turmacu, Claudiu Mihăilă, Ninel Firoiu, Ionuț Bănaru, Mădălin Ioșca, Alexandru Călinescu, Alexandru Barbu și Dan Bungiu;

• Secretar executiv: Andrei Iancu;

• Membri: Ionuț Erkan, Lidia Mihaela Firoiu, Daniel Baciu, Claudia Pascu, Silviu Bratu, Claudiu Ciubuc, Silvia Marineață, Liviu Treanță, Laurențiu Stanciu, Delia Trăistaru, Victor Vlăduț, Alexandru Bungiu, Alexandru Matei, Florin Dinu, Ionuț Savu, Alexandra Andrei, Ramona Dincă, Andreea Oprea.

La finalul intervenției sale, noul președinte al TSD Olt a transmis mesajul care va defini activitatea organizației în perioada următoare: ‘Acesta este adevăratul test al generației noastre: nu ce primește, ci ce construiește și ce lasă în urmă. De astăzi, implicarea trebuie să fie semnătura fiecărei organizații TSD din Olt”, se arată în comunicatul TSD Olt.