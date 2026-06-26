Slatina. Peste 1.000 de tineri premiați și concerte cu Vescan, Adda, Connect-R și Carla’s Dream

În weekendul 27-28 iunie, Slatina devine gazda unei sărbători dedicate performanței și comunității. Peste 1.000 de copii care au făcut performanță în anul 2025, atât academică, dar și sportivă vor fi premiați în cadrul Galei Laureaților, iar programul va fi completat de concerte susținute de Vescan, Adda, Connect-R și Carla’s Dream, dar și de activități sportive interactive pe Esplanadă, a anunțat primarul Mario De Mezzo.
„Slatina, ne pregătim de sărbătoare weekendul acesta, 27-28 iunie, aici, în fața magazinului Oltul, unde este trecerea de pietoni, vom avea două zile de sărbătoare extraordinară. Vom premia peste o mie de copii care au făcut performanță în anul 2025, atât academică, dar și sportivă. Vom acorda titlul de cetățean de onoare, personalitatea anului și, evident, vom avea spectacole și voie bună. De ce? Pe 27 iunie, sâmbătă adică, va cânta Vescan. Va veni Connect-R, iar sâmbătă va veni Adda, cu care am și construit în Bacău locuințe pentru oamenii necăjiți când eram director național la Habitat for Humanity și, după Adda, va cânta la Slatina Carla’s Dreams. Nu cred că există cineva în Slatina care să nu știe cine este Carla’s Dreams și să nu-i placă de Carla’s Dreams. Așa că sâmbătă, la ora 18, începe Gala Laureaților, unde premiem cei o mie de tineri. La ora 21 cântă Vescan și la ora 22 cântă Connect-R, iar duminică, la ora 19, avem Gala Laureaților, la ora 20 cântă Adda și band-ul ei și la ora 21, Carla’s Dreams. Nouătatea anului acesta este că pe Esplanadă veți putea juca tenis de masă cu Angelica și Bianca Toma. Bianca este campioana noastră europeană. Veți putea juca șac cu tinerii de la clubul de șac, fotbal cu sportivii de la CSM și o să fie două zile de voie bună, de distracție și de sărbătoare. 27-28 iunie, Slatina, la magazinul Oltul. Ne vedem pentru voie bună. Ne vedem aici!”, este mesajul primarului Mario De Mezzo.