Restricții de circulație în Slatina, de Zilele Municipiului

Șoferii care tranzitează Slatina trebuie să își planifice din timp deplasările, întrucât circulația rutieră va fi restricționată, în perioada 26 iunie, ora 12:00-29 iunie, ora 12:00, pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, între Magazinul Oltul și Oficiul Poștal, pe ambele sensuri de mers. Măsura a fost dispusă în contextul manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Municipiului Slatina, iar polițiștii rutieri vor fi prezenți în zonă pentru dirijarea traficului, recomandând conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile din teren, precum și să aleagă rute alternative pentru a evita aglomerația.

„Inspectoratul de Poliție Județean Olt informează participanții la trafic că, în contextul desfășurării manifestărilor prilejuite de Zilele Municipiului Slatina, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, pe tronsonul cuprins între Magazinul Oltul și Oficiul Poștal, pe ambele sensuri de deplasare. Restricțiile de trafic vor fi instituite începând cu data de 26 iunie 2026, ora 12:00, până la data de 29 iunie 2026, ora 12:00. Polițiștii rutieri vor fi prezenți în zonă pentru fluidizarea traficului și îndrumarea participanților la trafic. Recomandăm conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile polițiștilor aflați în teren și să utilizeze rute alternative, pentru evitarea aglomerării traficului în zona restricționată. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, transmit reprezentanții IPJ Olt.