Gigel Știrbu: „Tricolorul ne amintește că România nu s-a construit prin dezbinare, ci prin solidaritate, prin sacrificiu și prin oameni care au pus interesul național mai presus de interesul personal”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, susține, cu prilejul Zilei Drapelului Național, că Tricolorul este simbolul unității, sacrificiului și identității românești, evidențiind că respectul pentru România și valorile sale trebuie să fie mai presus de disputele politice, iar patriotismul să se reflecte în fapte, nu doar în declarații.

„Drapelul României nu este doar o bucată de pânză. Este povestea unei națiuni. Astăzi (n.r. 26 iunie) sărbătorim Ziua Drapelului Național, unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității noastre. Tricolorul nu reprezintă un partid, un guvern sau o generație. El îi reprezintă pe toți românii – pe cei care au construit această țară, pe cei care o apără și pe cei care cred că viitorul ei poate fi mai bun. Sub aceste trei culori au luptat eroii Independenței, soldații din cele două războaie mondiale, cei care au făcut Marea Unire și românii care, în Decembrie 1989, au avut curajul să înfrunte dictatura pentru a reda libertatea acestei națiuni. Tricolorul ne amintește că România nu s-a construit prin dezbinare, ci prin solidaritate, prin sacrificiu și prin oameni care au pus interesul național mai presus de interesul personal. Într-o perioadă în care discursul public este adesea dominat de conflicte și polarizare, avem nevoie să ne reamintim că există ceva mai presus de orice dispută politică: respectul pentru România și pentru simbolurile ei. Să privim drapelul cu mândrie, dar și cu responsabilitate. El ne obligă să lăsăm în urmă o țară mai puternică, mai dreaptă și mai prosperă decât am găsit-o. Patriotismul adevărat nu se măsoară în vorbe mari, ci în faptele prin care fiecare contribuie la binele comunității și al țării. La mulți ani, Tricolorului României! La mulți ani tuturor românilor care îl poartă în suflet, oriunde s-ar afla! Cinste Tricolorului! Cinste României!”, este mesajul deputatului Știrbu.