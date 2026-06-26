Florea Cîrstea: „Astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Național, un simbol al identității, unității și demnității poporului român și marcăm deschiderea unei farmacii în comuna Brebeni”

Locuitorii comunei Brebeni beneficiază, începând de astăzi, 26 iunie, de un serviciu medical mult așteptat, o farmacie deschisă chiar în localitate. Primarul comunei, Florea Cîrstea, spune că proiectul reprezintă îndeplinirea unui promisiuni asumate în fața cetățenilor și subliniază că noua unitate va facilita accesul la medicamente și produse farmaceutice, în special pentru vârstnici, persoanele cu afecțiuni și familiile care au nevoie de tratamente. Anunțul a fost făcut în contextul celebrării Zilei Drapelului Național, edilul evidențiind că fiecare nou serviciu disponibil în comună contribuie la creșterea calității vieții și la dezvoltarea comunității.

„Dragi locuitori ai comunei Brebeni, am promis, am rezolvat! Astăzi (n.r. 26 iunie) este o zi cu o dublă însemnătate pentru comunitatea noastră. În timp ce sărbătorim cu respect Ziua Drapelului Național, un simbol al identității, unității și demnității poporului român, avem bucuria de a marca și deschiderea unei farmacii în comuna Brebeni – un serviciu pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați așteptat. De acum înainte, medicamentele și produsele farmaceutice vor fi mult mai ușor de procurat, fără a mai fi nevoie să vă deplasați în alte localități. Este un sprijin important pentru întreaga comunitate, dar mai ales pentru persoanele vârstnice, pentru cei cu probleme de sănătate și pentru familiile care au nevoie de acces rapid la tratamente. Fiecare serviciu care se deschide în comuna noastră înseamnă un pas înainte spre un trai mai bun și spre o comunitate mai bine deservite. Programul de funcționare al farmaciei este:

– Luni–Vineri:08:00–16:00

– Sâmbătă:09:00–13:00

Le urez succes celor care vor desfășura această activitate și îmi doresc ca această farmacie să fie un sprijin real pentru toți locuitorii comunei Brebeni”, este mesajul primarului Cîrstea Florea.