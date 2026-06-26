Consiliului Județean Olt: „Drapelul României este unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității noastre”

Vineri, 26 iunie, cu ocazia Zilei Drapelului Național, Consiliul Județean Olt transmite un mesaj de respect și recunoștință față de Tricolor, simbol al identității, istoriei și valorilor poporului român. Instituția precizează că drapelul reprezintă unitatea dintre generații, sacrificiul celor care au apărat țara și încrederea într-un viitor construit împreună.

„Drapelul României este unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității noastre. Sub culorile lui se regăsesc istoria, valorile și demnitatea unui popor. Tricolorul purtat cu demnitate de militarii României, pașii cadențați ai unei defilări, acordurile Imnului Național și steagul care se înalță spre cer sunt imagini care ne pătrund direct în suflet. În acele clipe, privim istoria, sacrificiul și identitatea unei națiuni care își poartă valorile mai departe. Îl privim cu prețuire, conștienți că reprezintă ceea ce ne unește dincolo de generații, apartenența la aceeași comunitate și încrederea într-un viitor construit împreună. La mulți ani, România!”, transmit reprezentanții CJ Olt.