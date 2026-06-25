Olt. Peste 34 de milioane de lei pentru sănătatea din județ

Consiliul Județean Olt susține modernizarea sistemului medical, aprobând investiții de peste 34 de milioane de lei pentru extinderea serviciilor de sănătate mintală, consolidarea unor clădiri medicale cu risc seismic și dezvoltarea unui nou centru dedicat prevenirii și tratării adicțiilor. Proiectele, finanțate prin fonduri europene și guvernamentale, vizează atât creșterea siguranței infrastructurii sanitare, cât și îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale moderne și specializate.

„Consiliul Județean Olt continuă să atragă fonduri nerambursabile pentru modernizarea infrastructurii medicale. În ședința de astăzi (n.r. 25 iunie) au fost aprobate documentațiile tehnico-economice și indicatorii aferenți unor investiții de peste 34 de milioane de lei: 6,5 milioane de lei pentru extinderea Centrului de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor din cadrul SJU Slatina, prin construirea unei clădiri noi P+1, cu o suprafață de aproximativ 800 mp, proiect ce va fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate – FEDR. Aproape 19 milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea a patru corpuri de clădire ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu, investiție deja aprobată pentru finanțare prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării. 8,7 milioane de lei pentru construirea unui nou Centru de prevenire și tratare a adicțiilor în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, proiect ce va fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate – FEDR. Aceste investiții înseamnă infrastructură medicală modernă, clădiri mai sigure și servicii mai bune pentru pacienți, susținute prin atragerea de fonduri europene și guvernamentale. Continuăm să valorificăm fiecare oportunitate de finanțare și să transformăm fondurile nerambursabile în investiții pentru sănătatea oltenilor”, transmit reprezentanții CJ Olt.