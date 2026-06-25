Nereguli descoperite de ITM Olt la firmele de transport, curierat și comerț online

Inspectorii de muncă din Olt au identificat 11 abateri la angajatori care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor digitale, în domenii precum transportul de persoane la comandă, comerțul online și serviciile de curierat. În urma celor șapte controale efectuate în luna iunie, ITM Olt a aplicat două amenzi în valoare totală de 8.000 de lei și două avertismente, cele mai frecvente probleme vizând evidența timpului de muncă, dosarele incomplete ale salariaților și nerespectarea unor obligații legale privind repausul săptămânal.
„În perioada 02 – 22 iunie 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat Campania Națională pentru identificarea şi combaterea muncii nedeclarate la angajatorii care desfăşoară activitate prin intermediul platformelor digitale, în următoarele domenii:’Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu şoferi, pe bază de comandă’ – cod CAEN 4933, ‘Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Pentru vânzarea de bunuri fizice proprii)’ – cod CAEN 4791, ‘Activităţi poştale şi de curierat’ – cod CAEN 5320. În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 7 controale, în urma cărora au fost constatate 11 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 2 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 8.000 lei. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă: Nerealizarea măsurilor dispuse în timpul controlului anterior, nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe, necompletarea şi netransmiterea în registru a datelor de identificare ale prestatorului, nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului săptămânal, respectiv acordarea a 48 de ore libere, însa nu consecutive, regulament intern incomplet, dosare personale incomplete”, transmite inspector șef ITM Olt, Constantin Cristian Ungureanu.