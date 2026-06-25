Marius Oprescu, ce îl recomandă pe Sorin Grindeanu, prim-ministru

Tensiunile politice țin prima pagină în România la concurență cu jocurile de fotbal de la Cupa Mondială. Pe continentul american meciurile au loc noaptea, în țară jocurile politice se desfășoară ziua. Trec zilele, săptămânile și un guvern cu drepturi depline întârzie să fie format. Două echipe propuse de președintele Nicușor Dan au fost deja blocate, primul tehnocrat, cu Eugen Tomac, înainte de vot, al doilea, cu Adrian Veștea, căzut la votul din Parlament.

După o altă rundă de discuții cu președintele României e rândul PSD să vină cu o propunere de guvernare monocoloră, votată în forurile interne, cu Sorin Grindeanu, propus pentru funcția de prim-ministru.

Până la oficializarea acesteia de către președintele României, la Slatina, Marius Oprescu, președintele PSD Olt, totodată și prim vicepreședinte PSD la nivel național, vine și explică care sunt principalele calități ale lui Grindeanu, din perspectiva funcției publice de șef al Guvernului României.

„Sunt foarte multe lucruri care îl recomandă. În primul rând, să nu uităm de experiența domnului Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a mai fost prim-ministru al României. Sorin Grindeanu a fost vicepremier aproximativ patru ani de zile în două guverne și guvernul Ciucă și guvernul Marcel Ciolacu.

Sorin Grindeanu a fost un ministru al Transporturilor care a reușit să termine 400 și ceva de kilometri de mare viteză și să lase șantiere deschis pentru încă 800 și ceva de kilometri. Sorin Grindeanu este ministru Transporturilor care a început reabilitarea rețelei de infrastructură CFR. El, de asemenea, a cumpărat primele vagoane noi și primele locomotive noi.

Deci sunt o grămadă de lucruri care îl recomandă pe Sorin Grindeanu. Și nu în ultimul rând, Sorin Grindeanu este președintele principalului partid parlamentar din România. Până la următoarele alegeri, Partidul Social-Democrat are cei mai mulți parlamentari”.

De precizat, Sorin Grindeanu a mai deținut funcția de prim-ministru, între decembrie 2016 și iunie 2017.