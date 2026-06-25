CMJ Olt: „Unitățile subordonate Brigăzii Multinaționale Sud-Est din garnizoanele Craiova și Caracal au început recrutarea pentru ocuparea posturilor vacante de soldat gradat profesionist”

Persoanele care își doresc o carieră stabilă în sistemul militar au la dispoziție o nouă oportunitate de angajare. Unitățile subordonate Brigăzii Multinaționale Sud-Est din garnizoanele Craiova și Caracal au început recrutarea pentru ocuparea posturilor vacante de soldat gradat profesionist. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la 17 iulie 2026, iar candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, minimum 10 clase absolvite și lipsa antecedentelor penale. Procesul de selecție include evaluare psihologică, probe fizice și vizită medicală la Spitalul Militar Craiova.

„Unitățile subordonate Brigăzii Multinaționale Sud-Est, din garnizoanele Craiova și Caracal, organizează recrutare și selecție pentru ocuparea locurilor vacante de Soldat Gradat Profesionist. Procesul de recrutare și selecție se desfășoară după următorul calendar:

– Depunerea dosarelor se poate face până la data de 17 iulie 2026;

– Evaluarea capacității motrice și evaluarea psihologică se vor desfășura până la data de 31 iulie 2026;

– Vizita medicală va avea loc la Spitalul Militar Craiova, până la data de 31 iulie 2026.

Condițiile minime de recrutare: să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, să aibă vârsta cuprinsă între 18-45 de ani, să fie absolvent al cel puțin primilor doi ani de studii din învățământul secundar superior (minim 10 clase), să nu fie înscris în cazierul judiciar, să fie apt din punct de vedere medical pentru susținerea probelor de selecție, să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, numai pentru arma ‘Auto’ și/sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma ‘Geniu’: să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C. Informațiile suplimentare despre modul de încadrare al funcțiilor disponibile le puteți obține la sediile unitaților militare din garnizoanele mai sus menționate, la urmatoarele adrese: Batalionul 20 Infanterie, Str. Caracal, Nr. 148, Craiova, Batalionul 22 Infanterie, Str. Carpați, Nr.137, Caracal, Batalionul 26 Infanterie, Str. Caracal, Nr. 101, Craiova, Batalionul 116 Sprijin Logistic, Str. Caracal, Nr.128, Craiova, Batalionul 205 Apărare Antiaeriană, Bd. Nicolae Romanescu, nr. 221a, Craiova, Batalionul 225 Sprijin, Str. Amaradia, Nr. 48, Craiova. Program înscrieri: Luni – Vineri, 09:00 – 15:00”, transmit reprezentanții CMJ Olt.