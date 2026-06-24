Valea Mare. Au început asfaltările pe strada Crângului, din satul Zorleasca

Primarul comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea, anunță demararea lucrărilor de asfaltare pe strada Crângului din satul Zorleasca, primul obiectiv rutier modernizat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Edilul le solicită locuitorilor să respecte restricțiile de trafic impuse pe perioada lucrărilor și subliniază că disconfortul temporar va fi înlocuit de beneficii pe termen lung, în cadrul unui proces de dezvoltare care vizează modernizarea infrastructurii, extinderea utilităților și îmbunătățirea condițiilor de trai din întreaga comună.
„Asfalt, în loc de noroaie și praf, condiții bune de trai, infrastructură rutieră modernă! Am început asfaltările pe strada Crângului, din satul Zorleasca. Este prima stradă pe care o asfaltăm cu finanțare prin Programul ‘Anghel Saligny’. Rugămintea mea este să respectați indicatoarele rutiere amplasate și restricțiile de trafic din zonele unde se fac lucrări, să aveți răbdare și înțelegere pentru că disconfortul din perioada următoare este pentru confortul nostru din anii care vor urma. Vom avea o comună modernă, cu străzi asfaltate, rețele de utilități și unităti de învățământ moderne! Avem multe proiecte și le vom face pe toate, așa cum v-am promis! Valea Mare înseamnă încredere, proiecte, dezvoltare. Împreună construim si modernizăm comuna noastră!”, este mesajul primarului Gabriel Dragnea.