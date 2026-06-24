Silviu Anton, după primul Congres al Acțiunii Conservatoare: „Punem bazele unei alternative politice serioase, conectate la nevoile românilor”

Președintele ACT Olt, Silviu Anton, a participat pe 21 iunie la primul Congres al Acțiunii Conservatoare, eveniment pe care îl consideră un moment definitoriu pentru dezvoltarea formațiunii. În cadrul reuniunii a fost aleasă noua echipă de conducere, iar liderul organizației județene a transmis un mesaj de susținere și încredere, evidențiind că ACT își propune să devină o alternativă politică bazată pe responsabilitate, respectarea valorilor naționale și implicare civică, în strânsă legătură cu nevoile reale ale comunităților din România.
„Astăzi am participat la Primul Congres al Acțiunii Conservatoare, un moment important în construcția acestui proiect politic și în consolidarea unei alternative bazate pe responsabilitate, respect pentru valorile naționale și implicare civică. În cadrul Congresului ne-am ales echipa de conducere, căreia îi doresc mult succes și putere de muncă în misiunea de a dezvolta acest proiect și de a răspunde așteptărilor românilor. Le mulțumesc tuturor delegaților și colegilor pentru implicare, pentru dezbaterile constructive și pentru încrederea acordată. Sunt convins că, împreună, putem construi o formațiune puternică, serioasă și conectată la nevoile reale ale comunităților. Mult succes noii conduceri! ACT – Conservatori în valori, hotărâți în fapte!”, este mesajul președintelui ACT Olt, Silviu Anton.