Scandalos. Onoruri necuvenite la Mănăstirea Brâncoveni

Există greșeli oamenești, voite sau nevoite, acceptate. Până la urmă, Cel fără de greșeală nu mai e printre noi de peste două mii de ani. Sunt rigori instituționale unde oricine ai fi, te supui regulilor scrise și nescrise. Așa au pățit-o niște băieți din delegația AUR la Palatul Cotroceni deunăzi, atunci când s-au așezat pe scaunele de la masă înainte de venirea președintelui. Doamna Delia, șefa protocolului de stat, a rezolvat pe loc problema și i-a ridicat în picioare, respectându-se regula scrisă sau nescrisă.

Contextual, lucrurile au fost puțin deplasate și la mănăstirea Brâncoveni la slujba din duminica de 21 iunie, atunci când măicuțe cu funcții specifice, doar că n-au avut pâine și sare, l-au așteptat încă de la intrare pe cetățeanul Georgescu Călin, venit de la târgul din Osica, acolo unde primarul Cezar Filip n-a comis-o în acest sens. E drept, ospitalitatea mănăstirească e consacrată, face parte din axa credinței noastre, dar, pe speța de față, credinciosului venit la cele sfinte pare că i s-a acordat o atenție care o depășește pe cea cuvenită mireanului de rând. Până la urmă, în ierarhia statului român, Georgescu Călin e un oarecare. Povestea cu turul doi înapoi, cu ce a fost, când nu a mai fost, nu conferă dreptul de a fi identificat ca un demnitar, personalitate a statului față de care să se afișeze atâta respect.

Mai mult, cu o prudență pe speța de față, s-ar fi trecut apa întunecată a dezbinării naționale. Poate cineva din structura ierarhică vede, analizează și măcar pentru viitor mănăstirea Brâncoveni să nu mai fie o anexă a târgului din Osica.



Sursă foto Tik Tok: Elian Circiu



Sursă foto Tik Tok: Sorin Marian Paun